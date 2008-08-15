Bosque de "Güiza" dedi

Avrupa Şampiyonu İspanya Milli Takımı'nda, Luis Aragones'ten sonra göreve getirilen yeni teknik direktör Vicente Del Bosque, Euro 2008'den sonra oynanacak ilk hazırlık karşılaşması olan Danimarka maçı için, Fenerbahçeli futbolcu Daniel Güiza'yı da kadroya çağırdı.Euro 2008'de Aragones tarafından kadroya çağrılan fakat ilk onbirde Torres ve Villa'nın yedeği olarak kulübede oturan buna karşın sonradan dahil olduğu maçlarda golle buluşan ve turnuvayı 2 golle tamamlayan şampiyon İspanya'nın son gol kralı Güiza'nın Del Bosque'nin de gözdelerinden biri olması Fenerbahçeliler tarafından sevinçle karşılandı.

Avrupa Şampiyonu İspanya Milli Takımı'nda, Luis Aragones'ten sonra göreve getirilen yeni teknik direktör Vicente Del Bosque, Euro 2008'den sonra oynanacak ilk hazırlık karşılaşması olan Danimarka maçı için, oyuncumuz Daniel Güiza'yı da kadroya çağırdı.



Luis Aragones'in Fenerbahçe ile anlaşmasından sonra İspanya Milli Takımı'nın başına getirilen Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Vicente Del Bosque, Haziran sonundaki Euro 2008 zaferinin ardından ilk maçına çıkacak olan İspanya'nın kadrosunu belirledi. Euro 2008 kadrosunda da yer alan ve kaydettiği 2 golle şampiyonlukta payı bulunan oyuncumuz Daniel Güiza, Kopenhag'da oynanacak maç için milli davet aldı.



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