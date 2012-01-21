-Bosnalı Senad Haciç'in kutsal topraklara yolculuğu SARAYBOSNA (A.A) - 21.01.2012 - Bosna-Hersek'in Banoviçi kasabasından kutsal topraklara varmak için 10 Aralık'ta yola çıkan Senad Haciç, Türkiye sınırına yaklaşıyor. Banoviçi kasabasında 10 Aralık'ta çok sayıda Boşnakın katıldığı törenle hacca gitmek için yolcu edilen Saraybosna Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu yazar Senad Haciç, 43 gündür yolculuğunu devam ettiriyor. Bosna-Hersek'in ardından yaya olarak Sırbistan'a, daha sonra Bulgaristan'a giden Senad Haciç, yaklaşık 750 kilometre yol katetti. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Türkiye sınırındaki Plovdiv'e doğru Cuma günü yola çıkan ve bugün Pazarcık kasabasına varan Senad Haciç, yolculuktan beklentilerini AA'ya anlattı. Edirne'den yaklaşık 220 kilometre uzakta olduğu ve yaklaşık 6 gün sonra Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediğini söyleyen Haciç, Türkiye'yi göreceğinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti: ''Bosna Savaşı sırasında 1993 yılında, Bosna'da bir Cuma namazı sırasında büyük dedelerimin Anadolu'dan geldiğini öğrendim. Yani köklerimin Anadolu'da olduğunu öğrendim. O gün bugün hep Anadolu'ya gitmek istemiştim, beni bir şey hep oraya çekiyordu. İşte oraya ulaşacağım, oraları göreceğim için kalbim titriyor.'' Kendisini mütevazi bir insan olarak tarif eden Haciç, ''Beni 100 kişi alkışlayarak karşıladığı zaman utanıyorum fakat Türkiye'ye gelmek, Hollanda veya Fransa'ya gelmeye benzemez. Ben Türkiye'ye ulaşmayı iple çekiyorum, bu ülkeyi çok seviyor, sayıyorum. Nihayetinde, köklerim Anadolu'ya uzanıyor'' diye konuştu. Türkiye için özel bir şey hazırladığına işaret eden Haciç, ''Türkiye sınırına gelince yaklaşık 1300 kilometre geçmiş olacağım. Yol boyunca sakladığım Türk bayrağını çıkartıp Bosna Hersek bayrağı ile birlikte taşıyacağım. Ayrıca üzerinde Türk bayrağı olan şapka da buldum, onu da giyeceğim'' dedi. Türkiye'den maddi yardım beklemediğini ve böyle bir talebi olmadığını anlatan Senad Haciç, ''Türklerin bana bir bardak su uzatmaları ve en önemlisi bana sarılmalarını bekliyorum. Birbirimizle bir hatıra fotoğrafı çektirip, birbirimizi hatırlamamızı bekliyorum'' şeklinde konuştu. Haciç, ''Türklerden sadece benim onları sevdiğim kadar beni sevmelerini bekliyorum'' ifadesini kullandı. Yolculuk boyunca dün yaklaşık 11 saat boyunca yürüdüğünü ve 60 kilometre geçtiğini söyleyen Haciç, ''Bazen saatlerce kimseye rastlamıyorum. Yollar soğuk ve boş oluyor, ama inşallah yolculuğumda bir sıkıntı olmaz'' dedi.