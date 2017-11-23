Boşnak gelin ve Türk damattan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

Beyaz TV’de yayımlanan bir programda Boşnaklarla ilgili hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik tepkiler devam ediyor. Boşnaklar tarafından protesto edilen Kütahyalı hakkında bu kez de Ankara’da yaşayan Ender Baykuş ve Bosna-Hersek vatandaşı eşi Amina Ömeroviç-Baykuş suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri şikayet dilekçesinde Kütahyalı’nın Boşnak asıllı vatandaşları alenen aşağılayan, tahkir eden, alaycı, üslupsuz, nefret ve hakaret içerikli cezayı gerektirir bir konuşma gerçekleştirdiğini belirten Baykuş çifti şu ifadelere yer verdi:



“Bilindiği üzere Boşnak kardeşlerimizin ve Boşnak kökenli olup vatanımızda Türk bayrağının gölgesinde hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızın; Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubu olduğunun, İslam sancağı gölgelenmesin, Türk devleti var olsun diye tarifsiz acılar çektiğinin hatta soykırımlara maruz kaldığının altını çizerek yüksek sesle dillendirmek gerektiğinin zarureti ile tahkikatın değerlendirilmesi gerekmektedir.”