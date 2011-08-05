-BOŞNAK GAZETESİ: ERDOĞAN YENİ TÜRKİYE'NİN BABASI SARAYBOSNA (A.A) - 05.08.2011 - Bosna-Hersek'te yayımlanan Dnevni Avaz gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ''yeni Türkiye'nin babası'' olarak tanımladı. Bosna-Hersek'in önemli gazetelerinden Dnevni Avaz, Yüksek Askeri Şura toplantılarından önce ve sonra Türkiye'de yaşananlarla ilgili yorumunda, Erdoğan'ın ülkeyi hem demokrasi, hem de modernleşme anlamında ileri götürdüğü görüşüne yer verdi. ''Erdoğan, artık yeni Türkiye'nin babası'' ifadesini kullanan gazete, genelkurmay başkanı ve bazı kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemelerinden sonra, ''Başbakan Erdoğan'ın hızlı bir şekilde davranarak emeklililiğini isteyen generallerin yerini yenileriyle doldurduğunu'' yazdı. ''Türkiye'de ilk kez sivil bir hükümetin ordunun başında kimlerin olacağına karar verdiğini'' kaydeden gazete, ''Bütün demokratik ülkelerde halkın ordu üzerinde kontrolü vardır. Ancak Türkiye bu konuda bir istisnaydı. Artık Türkiye de istisna değildir'' ifadelerini kullandı. Siyasi uzmanların görüşlerine de yer veren gazete, Başbakan Erdoğan'ın bundan böyle yapacağı en önemli işin Anayasa değişikliği olduğunu belirterek, ''Başbakan Erdoğan artık yeni Türkiye'nin babasıdır. Anayasa değişikliğini de başarabilecek güçtedir'' ifadeleri yer aldı. Başbakan Erdoğan'ın siyasi kariyerinin de anlatıldığı haberde, 2001'de kurulan AK Parti'nin 2002 yılından bu yana ''Erdoğan'ın mükemmel siyasi kariyeri'' sayesinde iktidarda olduğu vurgulandı.