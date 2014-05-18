Bosna'da selin bilançosu ağırlaşıyor

Bosna Sırp Cumhuriyeti'ndeki Priyedor kentinde Sava Nehri'nin taşması ile genellikle Boşnaklar'ın yaşadığı Bişçani ve Hambarine semtlerinde yaşanan sel nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi. Selden 1,2 milyon insan etkilendi. Selin vurduğu bir diğer bölge olan Sırbistan'da da 9 kişi hayatını kaybetti.

Bişçani semti yerel yönetim temsilcisi Mirsad Duratoviç, Sana Nehri'nin taşmasıyla çok sayıda evin yaklaşık bir metre yüksekliğindeki sular altında kaldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Duratoviç, sivil savunma ve Kızılhaç ekiplerinin bu semtleri hiç ziyaret etmediğini belirtenrek "Elektrik ve suyumuz kesik, içecek suyumuz da yok. Neyse ki bir kaç fırın sular altında kalmaktan kurtuldu" diye konuştu.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri 4 helikopterle ülkenin Biyelyina, Travnik, Maglay, Derventa, Zvornik, Banya Luka, Priyedor, Modriça, Zenitsa, Brçko, Ocak, Oraşye gibi diğer şehirlerinde de tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetler, aynı zamanda, gerekli bölgelere kum torbaları taşıyarak, nehirlerin daha fazla taşmasını engelliyor. Bu arada tahliye edilen 600 vatandaş kışlalara yerleştirildi.

Selin ardından ülke genelinde çok sayıda şehirde meydana gelen heyelanlar nedeniyle bir çok ev yıkıldı, bazı yollar trafiğe kapandı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusunda bulunan Kladany şehrinde yaklaşık 120 heyelan meydana geldi. Sivil savunma ekipleri, heyelanda yıkılan ev, bina ve ağaçları yollardan temizleyerek, karayollarını trafiğe açmak için çalışıyor. Kladany yakınlarındaki Tuholy semtinden ise vatandaşlar tahliye ediliyor.

Tuzla'nın Crvena Nyiva semtinde meydana gelen heyelan nedeniyle 8 ev toprak altında kaldı. Bu semtlerden 40 vatandaş tahliye edildi.

TİKA'nın ikinci yardım konvoyu Saraybosna'dan, Biyeline'ye doğru yola çıktı. Türkiye 'den insani yardım kuruluşları İHH ve Deniz Feneri de Bosna Hersek'te selden mağdur olanlar için yardım ediyor.

Türk Kızılayı yardım malzemesi gönderiyor

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle nehir taşkınlarının yaşandığı Balkanlar'daki gelişmeleri olayın yaşandığı ilk andan itibaren takip eden Türk Kızılayı, bölgeye yardım malzemesi gönderecek.

İlk etapta Bosna-Hersek için acil durum malzemeleri hazırlayan Türk Kızılayı'nın yardımları yarın yola çıkacak. 432 mutfak seti, 2 bin 250 battaniyeden oluşan bir tırlık yardım malzemesi Bosna-Hersek'e gönderilecek, diğer bölgeler için de yardım çalışması organize edilecek.

Kızılhaç yöneticileriyle temas halinde olan ve onlardan gelen talepler doğrultusunda yardım malzemesi hazırlığı yapan Türk Kızılayı, gelebilecek talepleri ön görerek yeni yardımların bölgeye sevki için de hazırlık yapıyor.

Balkanlar'da yaşanan afetle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Türk Kızılayı yöneticileri, yardım malzemelerinin Bosna-Hersek'e ulaşmasının ardından bölgeye gidecek ve yeni yardımlara ilişkin yetkililerle görüşecek. Kızılay yöneticileri yardım dağıtım faaliyetlerine de katılacak.