Bosna'da burka yasağı onaylanmadı

T24- Bosna-Hersek parlamentosundaki Sırp partilerin bazı milletvekillerinin teklifiyle gündeme alınan ve ülkede ''kadınların peçeli gezmesini yasaklamayı'' öngören kanun teklifi, Meclis İnsan Hakları Komisyonu tarafından reddedildi.





Bosna-Hersek Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu, Sırp milletvekillerince teklif edilen ''peçe yasağı'' kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.





Toplantıda yapılan oylamada, İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden 4'ü kanun teklifinin reddedilmesi yönünde oy kullandı. Kanun teklifiyle ilgili komisyon üyelerinden 2'si lehte oyunu kullandı, 2 komisyon üyesi ise çekimser kaldı.





Kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde meclis genel kurulunda da görüşüleceği öğrenildi.

Bosna Hersek İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Alma Çolo, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanun teklifini ''sığ ve anlamsız'' bulduğunu, bu nedenle karşı çıktığını ifade etti.





Çolo, peçeli kadınların aleyhine olan bu kanunun kabul edilmesinin toplumun bir kısmının eğitim, iş ve günlük hayatını kısmen engelleyebileceğini, bunun da insan haklarıyla bağdaşmayacağını vurguladı.





Demokratik toplumlarda insanların kıyafetleriyle uğraşılmaması gerektiğinin altını çizen Alma Çolo, ''Teklifi hazırlayan milletvekililerince öne sürülen 'peçenin insanın kimliğini sakladığı' ifadesini anlamsız buluyorum. Çünkü kimlik tespitlerinde bayan polislerimizin sayısı yeterlidir'' şeklinde konuştu.





''Peçe yasağı''na ilişkin kanun teklifi, dün parlamento binası önünde çeşitli sivil toplum örgütlerince protesto edilmişti.

