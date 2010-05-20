Bosna'da bir toplu mezar daha ortaya çıktı

T24- Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta katledilen Boşnakların cesetlerinin bir kısmı, aradan geçen uzun yıllara rağmen yeni yeni bulunuyor.



Bosna'daki savaş sırasında ülkenin batısında yer alan Hırvatistan sınırındaki Bihaç bölgesinde, halen 1500 kayıbın bulunması için Bosna Hersek Federasyonu Kayıp Arama Enstitüsü ekipleri çalışma yürütüyor.



Bihaç kenti yakınlarındaki Bosanski Petrovac kasabasında ormanlık arazideki dehlize Çetnikler tarafından öldürülen köylülerin cesetlerinin atıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, 80 metre derinliği olan dehlize özel polis birliklerinin yardımıyla bellerine halatlar bağlayarak inebildi.



Güç koşullarda çalışma yürüten ekipler, şu ana kadar biri çocuk, 5 kişinin cesedine ulaştı. Kayıp Arama Enstitüsü Bihaç sorumlusu Muyo Begiç, savaş döneminde Boşnakların yaşadığı Oraşaç köyü yakınındaki ormanda 80 metre derinliğe sahip dehlizde, 10 kişilik uzman ekip tarafından çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Ulaşılması çok zor olan bu çukurun içerisinde 6 gündür çalışmalarını güç koşullar altında yürüttüklerini ifade eden Begiç, "Şu ana kadar biri çocuk 5 kişinin cesedine ulaştık. Bu cesetlerin çoğunun kadınlara ait olduğunu tahmin ediyoruz. Dehliz derin ve çok dar olduğu için çalışmalarımızı çok zor şartlar altında yürütüyoruz" dedi.



Muyo Begiç, açtıkları bu yeni toplu mezarın bölgede buldukları 120. mezar olduğuna işaret ederek, "Bu bölgedeki toplu mezarların en önemli özelliği, doğal çukurlardan oluşmasıdır. Çetnikler, buradaki köylüleri ya sağ olarak ya da öldürdükten sonra ulaşılması çok zor olan bu doğal çukurlara atmışlar" diye konuştu.



Begiç, bu kişilerin kimliklerinin yapılacak DNA testlerinden sonra belirleneceğini kaydetti. Cesetlerine ulaşılan kurbanların Oraşaç köyünden olduklarını tahmin ettiklerini belirten Begiç, buldukları yeni mezara yakın bu köyde halen 200 Boşnağın cesedinin kayıp olduğunu dile getirdi.



"Çocukları öldürüp,, çukurlara atan hangi vicdan"



Bosna Hersek'in batısında savaş kurbanı olan sivillerin öykülerini anlatan 2 kitabı olan Muga Begiç, Bihaç bölgesinde savaş sırasında 6 bin sivilin öldürüldüğünü, şu ana kadar yaptıkları çalışmalarda 120 civarında toplu mezarda 2000'e yakın insanın bulunduğunu, halen 1500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.



Çok zor koşullar altında indiği bu çukurda, küçük bir çocuğa ait kafatasının kendisini çok etkilediğini anlatan Begiç, şöyle konuştu: "Küçük bir çocuğu öldürüp çukura atan bu insanlar da hiç mi vicdan yoktur. Bu insanlar acaba hangi vicdana sahipti. Bulduğumuz toplu mezarlarda birkaç günlük bebeklerin cesetlerine de ulaştık. Hayatımın en zor anını başta kardeşim olmak üzere kendi aileme ait toplu mezarın bulunması sırasında yaşadım."



1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'in "Bosanska Krayina" adını taşıyan batı bölgesinde Bosanski Petrovac kasabasına yakın Oraşac ve Byelay köylerinde yaşayan Boşnak sivillerin çoğu Bosnalı Sırp birliklerce köylerinden çıkartılmıştı. Evlerini terk etmek zorunda kalan bu insanların önemli kısmı Çetnikler tarafından öldürülerek, farklı yerlere gömülmüştü.