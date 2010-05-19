Bosna'da 2 savaş suçlusu yakalandı

T24- Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin sınırlarında bulunan Kalinovik kentinde, savaş sırasında sivillere karşı suç işlemekle suçlanan ve halen burada polis memuru olarak görev yapan Milan Periç (49) ile aynı kentte yaşayan Slavko Laloviç (51) güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Periç ve Laloviç, sorgulamalarının ardından makhemece tutuklandı.



Polis yetkilileri, tutuklanan bu kişilerin evlerinde arama yapıldığını, ancak suç unsuru taşıyan herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.





Bosna'nın doğusunda yer alan Kalinovik kentinde, savaş sırasında çok sayıda sivil Boşnak, Sırp birliklerince öldürülmüş ve toplama kamplarında işkenceye tabi tutulmuştu.