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Spor

Bosna rahat kazandı

Bosna Hersek , Ermenistan karşısında çok rahat bir galibiyet aldı. Bosna galip geldiği iki maçta toplam 11 gole imza attı.

16 Ekim 2008 03:00



Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki rakiplerimizden Bosna Hersek , Ermenistan karşısında çok rahat bir galibiyet aldı. Bosna galip geldiği iki maçta toplam 11 gole imza attı.

Cumartesi günü millilerimize yenilen Bosna Hersek sahasındaki Ermenistan maçında müthiş bir futbol ortaya koydu. Milli takımımıza bir gol atan Spahic, 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, 38. dakikada Dzeko farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Muslimovic ile 2 gol daha bulan Bosna Hersek maçı 4-1 kazandı. Ermenistan'ın tek golü ise Minasyan'dan geldi.

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