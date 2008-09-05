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Dünya

'Bosna Kasabı' turizmin hizmetinde!

Eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç'in kaçak olduğu dönemde gittiği mekanları kapsayan tur programına turistler büyük ilgi gösteriyor.

05 Eylül 2008 03:00

Sırbistan'da bir seyahat acentesinin, eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç'in kaçak olduğu dönemde gittiği yerleri kapsayan tur programına yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Vekol turizm acentesi müdürü Tanya Bogdanov, geçen ay başlayan "Karadziç'in ayak izi" turuna şimdiye kadar tümü yabancı 150 kadar turistin katıldığını söyledi.

>> Sırp Kasap Karadziç yakalandı

Sahte alternatif tıp doktoru kimliğiyle Belgrad'da hayatını sürdüren Karadziç, yıllar süren kaçaklıktan sonra temmuzda yakalanarak Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne teslim edilmişti.

Son 10 yıldır yabancı basında Sırbistan hakkında çıkan haberlerin neredeyse tümünün savaş suçluları ve ülkedeki siyasi kargaşayla ilgili olduğunu belirten Bogdanov, "Turistler turlarımızla ilgileniyor, çünkü sorunlarımızı ve siyasi durumumuzu tüm dünya biliyor" dedi.

Pastane ve bakkal da 'turistik yer' oldu

Tur programı çerçevesinde ilk olarak, Karadziç'in "Dr. Dragan Dabiç" sahte kimliğiyle yaşadığı eve ve sık sık uğradığı pastaneye gidiliyor. Karaciç'in en çok gittiği bakkal dükkanına şöyle bir bakıldıktan sonra turistler yine eski Sırp liderin sık sık gittiği bara uğruyor.

Tur, Karadziç'i yakalandığı yere getiren 73 numaralı belediye otobüsünün rotası takip edildikten sonra, eski Sırp liderin Lahey'e gönderildiği mahkeme binası önünde sona eriyor.

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