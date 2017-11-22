"Bosna Kasabı" Mladic'in karar duruşmasından önce gerginlik

"Bosna Kasabı" olarak da adlandırılan eski Sırp komutan Ratko Mladic'in karar duruşmasından önce mahkeme önünde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülecek davanın hemen öncesinde, elinde Sırbistan bayrağı bulunan bir kişinin Boşnak kurban yakınlarının durduğu alana gelmesi üzerine arbede çıktı.

Kimliğini açıklamayan ancak Sırp olduğunu söyleyen şahsın provokasyon amacıyla mahkeme önüne geldiğini savunan Boşnak kurban yakınları, gencin elindeki bayrağı almaya çalıştı.

Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından olay yerine gelen bir polis, elinde bayrak bulunan genci bölgeden uzaklaştırdı. Polis gözetiminde olay yerinden uzaklaştırılan kişi, eski Sırp komutan Ratko Mladic'e destek için orada bulunduğunu söyledi.

Bosna'daki savaşta tecavüze uğramış kadınların haklarını savunan Savaşın Kadın Mağdurları Derneği Başkanı Bakira Hasecic, olayın ardından yaptığı açıklamada, savaştan 20 yıl sonra da bazılarının hala savaş suçlularını desteklediğine dikkati çekti.

Hasecic, şahsın Sırpça konuştuğuna işaret ederek, amacının Boşnak kurban yakınlarını provoke etmek olduğunu söyledi.

Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş kanunlarını ihlal etmekten müebbet hapsi istenen Mladic'in karar duruşması TSİ 12.00'da başlayacak.