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Dünya

Bosna istihbarat şefi gözaltına alındı

14 Temmuz 2021 13:50

T24 Dış Haberler

Bosna'nın istihbarat şefi, para aklama ve ofisinin yetkilerini kullanarak sahte üniversite diploması yapma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Saraybosna polisi Reuters'a yaptığı açıklamada, İstihbarat-Güvenlik Teşkilatı Başkanı Osman Mehmedagic'in devlet savcılarının talebiyle gözaltına alındığını ifade etti. 

Savcılıktan yapılan açıklamada Mehmedagic'in makamının yetkilerini kötüye kullanmak, sahte evrak üretmek ve para aklamak gibi suçlardan soruşturma altında olduğunu ifade edildi.

Geçen ay yetkililer ülkedeki Amerikan Üniversitesi'nin direktörünü Mehmedagic'e sahte diploma verdikleri iddiasıyla gözaltına almıştı.

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