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Spor

Bosna Hersek'ten Terim hamlesi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yarın İstanbul'da görüşeceklerini açıkladı

06 Aralık 2017 17:16

Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yarın İstanbul'da görüşeceklerini açıkladı.

Sözleşmesi sona eren Mehmed Bazdarevic ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışındaki Bosna Hersek, Fatih Terim'e teklif götürmeyi planlıyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic'in aracılığıyla ayarlanan görüşmede, Bosna Hersek Futbol Federasyonu heyetindeki Zvjezdan Misimovic ve Sead Kajtaz da yer alacak.

Hodzic, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terim'e milli takımın isteğini ilettiğini ve görüşme gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediğini aktararak, Terim'in Bosna Hersek Milli Takımı için çalışmasının ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

İstanbul'a giderek Terim ile konuşacaklarını ve durumun ne olduğunu göreceklerini kaydeden Hodzic, "Federasyon, Fatih Terim gibi uluslararası çaptaki bir teknik direktörün finansal olarak ödemesini yapamaz ama tecrübeli çalıştırıcının görevi kabul etmesine neden olacak kaliteli bir takımımız var. Her şey yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek görüşmeden sonra belli olacak" diye konuştu.

Hodzic, milli takımın Terim ile "harika" başarılar elde edebileceğini vurgulayarak, "Terim, bilgi, karizma ve otoriteye sahip. Bu özellikler de milli takım için hayati şeyler. Onun teklifi kabul etmesi, milli takım için harika bir şey olur" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, daha önce bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'ye de teklif götürmüştü.

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Bazdarevic ile yollarını ayırmıştı. 

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