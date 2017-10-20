Bosna Hersek’ten Suriye’ye 15 TIR yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BOSNA Hersek Uluslararası Dayanışma Derneği Mes-Emmaus, İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile 15 TIR\'lık yardım konvoyunu Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye gönderdi.

Suriyelilere gönderilen 15 TIR\'lık yardım konvoyunun hareketinden önce İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi\'nde tören düzenlendi. Dernek Başkanı Elmedin Skrebo, İHH ile birlikte hareket ederek Suriyelilere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Savaşın acımasızlığından söz eden Skrebo, \"Allah böyle bir savaşı hiç kimseye yaşatmasın. Biz daha önce Bosna Hersek\'te bu savaşı yaşadık. Bu insanların acılarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bir yıl boyunca Suriyeliler için sürdürdüğümüz gıda yardımı kampanyasında 5\'inci konvoyumuzu gönderdik. Dernek olarak insani yardım faaliyetleri sürdürmekteyiz. Bizim Türkiye\'deki partner kuruluşumuz olan İHH aracılığı ile bir yıl içerisinde toplam 52 TIR yardım gönderdik. Bu yardımlarımızın bir kısmını Türkiye içerisinde kalan mültecilere ve bir kısmı da Suriye tarafında kalanlara gönderiyoruz. Çalışmalarımızı Bosna Hersek Diyanet Vakfı Başkanlığı ve müftülükleri ile yapıyoruz. 5\'inci ve son olan konvoyumuzda yüzde 80 un, geri kalan yağ ve temel gıda maddesi ile bebek bezleri var\" dedi.

Skrebo, daha sonra 14 yıl önce Ekim ayında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç\'in ölüm yıl dönümüne denk gelen bu ayda sembolik olarak gönderdiklerini söyleyerek, \"Türkiye savaş zamanında bizi unutmadı. Bizde şu an zor durumda olan Suriyelilere destek olmak istedik\" diye konuştu.

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