-Bosna Hersek'teki camilerde Van için yardım toplanacak SARAYBOSNA (A.A) - 27.10.2011 - Bosna Hersek İslam Birliği, ülkedeki bütün camilerde yarın ve 4 Kasım'da Cuma namazı sonrası Van'daki depremzedeler için yardım toplanacağını bildirdi. Ülkenin "Diyanet İşleri Başkanlığı" konumunda olan İslam Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle, yarın ve 4 Kasım 2011 tarihinde, Cuma namazının ardından ülkedeki ve İslam Birliği'ne bağlı yurt dışındaki tüm camilerde, depremzedeler için yardım toplanacağı belirtildi. Türkiye'nin Van ve Erciş kentlerinden gelen haberlerin çok üzücü olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu toprakların (Bosna Hersek) tarihi, Türkler'in sayesinde, İslam nuru, medeniyeti ve kültürüne kavuştuğumuzu gösterir'' denilerek, zor durumdayken yardımcı olunmasının önemi vurgulandı.