T24 LogoT24 Logo
Spor

Bosna Hersek'te olaylı maç SARAYBOSNA (A.A)

07 Ekim 2011 00:49

-Bosna Hersek'te olaylı maç SARAYBOSNA (A.A) - 06.10.2011 - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ev sahibi takım Zeljezniçar ile Hırvatistan'ın Hajduk takımı arasındaki dostluk karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Zelyezniçar'ın kuruluşunun 90. yıldönümü vesilesiyle organize edilem maçın öncesinde ev sahibi takımının Grbavica Stadyumu'na giren Hajduk taraftarları, yanlışlıkla girdiği ev sahibi takımın taraftarları için hazırlanmış tribündeki pankart ve bayrakları yere atarak olay çıkarttı. Daha sonra iki takımın taraftarların arasında stadyumunda çıkan kavga polisinin müdahalesi ile durdurulurken, stadyum yakınlarındaki sokaklarda birbiriyle karşılaşan taraftarlar yine çatıştı. Olaylarda yaralı olduğunu da bildirildi. Saraybosna Klinik Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre bu hastaneye hafif yaralı olarak 6 kişi getirildi. Bosna Hersek'in yeşil sahalarında son zamanlarda çıkan olayların nedeniye 2 maç tatil edilmişti.  Sırp nufusun yoğun yaşadığı Banya Luka kentinde bir süre önce Banya Luka'nın Borac ve başkent Saraybosna'nın Zeljezniçar takımlarının karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girmesiyle tatil edilmiş, daha sonraki federasyon kararıyla Zeljezniçar'ın lehine 3-0 skorla sonuçlanmıştı. Hırvat ve Boşnaklar'ın birlikte yaşadığı Mostar kentinde ise Zrinjski ile Velez takımların arasında geçtiğimiz hafta oynanan Bosna Hersek Kupası maçı, Zrinjski taraftarlarının sahaya girmesiyle ertelenmiş, daha sonra federasyonun kararı ile Velez lehine 3-0 olarak sonuçlanmıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24