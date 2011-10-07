-Bosna Hersek'te olaylı maç SARAYBOSNA (A.A) - 06.10.2011 - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ev sahibi takım Zeljezniçar ile Hırvatistan'ın Hajduk takımı arasındaki dostluk karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Zelyezniçar'ın kuruluşunun 90. yıldönümü vesilesiyle organize edilem maçın öncesinde ev sahibi takımının Grbavica Stadyumu'na giren Hajduk taraftarları, yanlışlıkla girdiği ev sahibi takımın taraftarları için hazırlanmış tribündeki pankart ve bayrakları yere atarak olay çıkarttı. Daha sonra iki takımın taraftarların arasında stadyumunda çıkan kavga polisinin müdahalesi ile durdurulurken, stadyum yakınlarındaki sokaklarda birbiriyle karşılaşan taraftarlar yine çatıştı. Olaylarda yaralı olduğunu da bildirildi. Saraybosna Klinik Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre bu hastaneye hafif yaralı olarak 6 kişi getirildi. Bosna Hersek'in yeşil sahalarında son zamanlarda çıkan olayların nedeniye 2 maç tatil edilmişti. Sırp nufusun yoğun yaşadığı Banya Luka kentinde bir süre önce Banya Luka'nın Borac ve başkent Saraybosna'nın Zeljezniçar takımlarının karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girmesiyle tatil edilmiş, daha sonraki federasyon kararıyla Zeljezniçar'ın lehine 3-0 skorla sonuçlanmıştı. Hırvat ve Boşnaklar'ın birlikte yaşadığı Mostar kentinde ise Zrinjski ile Velez takımların arasında geçtiğimiz hafta oynanan Bosna Hersek Kupası maçı, Zrinjski taraftarlarının sahaya girmesiyle ertelenmiş, daha sonra federasyonun kararı ile Velez lehine 3-0 olarak sonuçlanmıştı.