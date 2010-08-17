-BOSNA HERSEK'TE CAMİYE SALDIRI SARAYBOSNA (A.A) - 17.08.2010 - Bosna Hersek'in Bosanski Brod kentindeki Hüseyiniye Camisi'ne saldırı düzenlendiği bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bosna Hersek'in kuzeyinde bulunan ve Boşnak nüfusun çok az bulunduğu Bosanski Brod kentinde, dün teravih namazı öncesi kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce caminin camları kırıldı. Bosanski Brod Baş İmamı Adnan Yusiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında camide kimsenin bulunmadığını ifade ederek, ''Bu saldırı Ramazanda camimize yapılan üçüncü saldırıdır. Saldırının ardından polis güçleri olay yerine geldi fakat olayın sorumluları hala bulunamadı'' dedi. Hüseyiniye Cami imamı Sedim Oruç ise camiye yapılan saldırıların Ramazan ayı dışında da yaşandığına dikkati çekerek, ''Bu yapılan saldırılardan dolayı cuma ve cumartesi geceleri kentte yatsı ezanlarını okumuyoruz'' şeklinde konuştu. Oruç, birkaç yıl önce de Hüseyiniye Camisi'nin içine domuz eti atıldığını hatırlattı. Bosna-Hersek'in Gornyi Vakuf kentinde de geçen hafta bir camiye saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili Hırvat asıllı 2 kişi gözaltına alınmıştı.