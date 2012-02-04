-Bosna Hersek'te ''afet'' ilan edildi SARAYBOSNA (A.A) - 04.02.2012 - Bosna Hersek'te önceki gün başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Saraybosna başta olmak üzere birçok kentte ''doğal afet'' ilan edildi. Balkanları etkisi altına alan yoğun kar yağışı, özellikle Bosna Hersek'te hayatı adeta durdurdu. Ülke genelindeki birçok şehirde kar kalınlığı bir metreyi aşarken, kırsal kesimlerde ise kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Saraybosna kent merkezinde ulaşım durdu, tramvaylar, otobüsler ise yolların kapalı olması nedeniyle gün boyu çalışmadı. Saraybosna Kantonu Hükümeti, kentteki durumu değerlendirmek amacıyla toplantı yaptı. Ancak kanton yetkililerinin ulaşım sorunu nedeniyle katılamadığı toplantı, telefonla gerçekleştirildi. Toplantıda, kanton genelinde ''doğal afet'' ilan edildi. Saraybosna Kantonu Başbakanı Fikret Musiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saraybosna ve çevresinde yaşamı durma noktasına getiren karın temizlenmesi için Sivil Koruma Servisi'ne gereken tüm yetkilerin verildiğini, bu birimin bütün maddi kaynakları kullanabileceğini kaydetti. Musiç, Saraybosna Kantonu'ndaki okullarda da bu hafta boyunca derslere ara verileceğini bildirdi. -Gıda sıkıntısı yaşanabilir- Yetkililer, özellikle Saraybosna'da kalınlığı bir metreyi aşan karın temzilenmesine vatnadaşları da çağırdı ve karla mücadele ekiplerine destek vermeleri istendi. Yolların kapalı olması nedeniyle başkent Saraybosna'da insanlar gün boyunca evlerinden iş yerlerine gidemedi. Bu nedenle çok sayıda market, bakkal, fırın gibi işletmeler çalışmadı. Çok sayıda fırının çalışmaması nedeniyle insanların ekmek bulmada sıkıntı yaşadığı görüldü. Yetkililer, havanın birkaç gün daha bu şekilde devam etmesi halinde, durumun daha da ciddileşeceğini ve gıda sıkıntısı yaşanabileceğini kaydetti. Saraybosna'nın yanı sıra kar yağışı nedeniyle Olovo, Kladanj, Sokolac, Pale, Han Piyesak ve Donyi Vakuf gibi kentlerde de doğal afet ilan edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan'la olan bazı sınır kapıları da geçişlere kapatıldı. Saraybosna, Tuzla ve Banya Luka'daki havaalanlarında da uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Miladin Miloyçiç, orduya ait helikopterlerin Saraybosna ve Banya Luka kentlerinde bulunduğunu, sivillere gereken yardımları sunmak için hazır halde beklediğini dile getirdi. Miloyçiç, Silahlı Kuvvetlerin insan ve maddi kaynaklarının karın temizlenmesi için de kullanılabileceğini kaydetti.