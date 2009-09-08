Bosna Hersek Teknik Direktörü çok iddialı

Başkent Saraybosna'da kamp yapan Bosna Hersek milli takımın teknik direktörü Blazevic, düzenlediği basın toplantısında, mücadelenin iki ekip için de zorlu geçeceğini belirterek, “Yarın birileri üzülecek, ama üzülen biz olmayacağız. Öyle bir takımla karşılaşacağız ki nerede ne yapacağı gerçekten belli değil” dedi.

Özellikle ilk yarıda işi bitirmek istediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, “Çünkü Türkiye ikinci yarıda patlama yapan bir takım. 4 puanlık avantaja güvenmiyoruz. Bu nedenle her türlü önlemi aldık. Hesaplarımızı iyi yaptık” diye konuştu.

Miroslav Blazevic, kariyerinin en önemli maçın çıkacağını ifade ederek, “Bosna halkına yarın büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz. Fatih Terim'e saygı duyuyorum. Bir yandan Türk milli takım oyuncularıyla uğraşırken, bir yandan da ikinci rakibimiz olacak. O da saha kenarındaki Fatih Terim olacak” diye konuştu.