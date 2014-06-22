Bosna Hersek Nijerya'nın değil, hakemin kurbanı: 1-0

2014 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Nijerya, Bosna Hersek'i 1-0 mağlup etti. Hakemin hatalı kararları maça damgasını vururken sonucu da etkiledi.

Bosna Hersek'in 1 golünün verilmediği maçta Balkan ekibinin son dakikalarda bir topu da direkten döndü.

Maçtan dakikalar

Yüksek tempoda başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım, çok etkili fırsatlar yakalayamasa da rakip kalede gol aramaya gayret etti. Maçta ilk tehlikeli atağı yakalayan taraf Bosna Hersek oldu. 20. dakikada nefis bir ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı. Ancak verilen bu karar çok tartışıldı. Çünkü Dzeko net bir şekilde ofsayt pozisyonunda değildi

Bu pozisyondan sonra Nijerya bu kez rakip kaleye yüklenmeye başladı. Emenike’nin pasında ceza sahası içinde 6 pas üzerinde topla buluşan Odemwingie topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda da bu kez verilen gol kararı tartışılmaya başlandı. Asisti yapan Emenike Bosna Hersekli savunma oyuncusunu pozisyon öncesinde yerde bırakmıştı ancak hakem devam kararı verdi.

Karşılaşmanın büyük bir kısmında rakip kalede yaratılan tehlikeler genellikle ceza sahası dışından çekilen şutlarla oldu. Özellikle bu toplarda Bosna Hersek kalecisi Begovic, kritik kurtarışlara imza attı. Bu kurtarışlar Bosna Hersekli oyuncuları oyunda tuttu. İkinci yarıda Bosna Hersek rakip kalede gol aramak için çok adamla Nijerya yarı sahasına gitmeye başladı. Ancak skoru iyi bir biçimde koruyan Afrika temsilcisi, kazandığı topları hızlı kullanarak az adamla yakalanan rakibinin kalesinde ciddi pozisyonlar bulmaya başladı. Maçın son saniyelerinde Dzeko ile gole yaklaşan Bosna Hersek'in topu direğe takıldı.

Yaptığı hamlelere rağmen Bosna Hersek gol bulamayınca maç bu skorla sona erdi ve Nijerya puanı 4'e çıkarak grupta 2. sıraya yükseldi.