Bosna Hersek Messi'ye direnemedi, Arjantin ilk maçında 2-1 galip

FIFA 2014 Dünya Kupası F Grubu maçında Arjantin, Bosna Hersek'i 2-1 yenerek grup maçlarına 3 puanla başlarken, Messi attığı golle sıkıntılı giden maçta Arjantin'i rahatlattı.

Rio de Janeiro şehrindeki dünyaca ünlü Maracana Stadı'nda oynanan ve El Salvador Federasyonu'ndan hakem Joel Aguilar'ın düdük çaldığı maçta, Arjantin'e 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Bosna Hersek'ten Kolasinac kendi kalesine ve 65. dakikada Lionel Messi attı. Bosna Hersek'in tek golünü ise 85. dakikada Ibisevic kaydetti.

Kalan dakikalarda Bosna Hersek'in beraberlik arayışı, Arjantin'in ise skoru koruma ve atacağı bir golle de rahatlama çabası gol getirmeyince F Grubu'nun ilk maçında Arjantin, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Maracana

Hakemler: Joel Aguilar, William Torres, Juan Zumba, Djamel Haimoudi

Arjantin: Romero; Rojo, Campagnaro (Dk 46 Fernando Gago), Zabaleta, Di Maria, Messi (c), M. Rodriguez (Dk. 46 Gonzalo Higuain), Mascherano, F. Fernandes, Agüero

Bosna Hersek: Begovic; Bicakcic, Spahic (c), Kolasinac, Besic, Pjanic, Misimovic (Dk. 74 Haris Medunjanin), Dzeko, Mujdza (Dk. 69 Vedad Ibisevic), Lulic, Hajrovic (Dk. 71 Edin Visca)

Goller: Dk. 3 Kolasinac - kendi kalesine , Dk. 65 Messi (Arjantin), Dk. 84 Vedad Ibisevic (Bosna Hersek)

Sarı Kartlar: Dk. 25 Marcos Rojo (Arjantin), Dk. 63 Emir Spahic (Bosna Hersek)