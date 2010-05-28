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Dünya

Bosna-Hersek AB'ye vizesiz gidecek

Bosna-Hersek vatandaşları, AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Avrupa Birliği'nin Bosna-Hersek'teki Delegasyon Başkanı Dimitris Kourkoulas, biyometrik pasaporta sahip Bosna-Hersek vatandaşlarının, sonbaharda AB ülkelerine vizesiz seyahat edebileceğini açıkladı.


Kourkoulas, Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, AB'nin geçen yıl da Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'a vizeyi kaldırdığını, Bosna-Hersek ile Arnavutluk'a da bu yıl içinde vize serbestliği getirileceğini duyurdu. 


Dimitris Kourkoulas, "Sonbahar içinde üç ay bulunduğunu biliyorum ama şu anda hiçkimse vizelerin kaldırılacağı kesin tarihi bilemez. Bilinen tek şey vizesiz seyahatin sonbahar aylarında başlayacak olmasıdır" dedi.


Kourkoulas, bu önemli gelişmeye Bosna-Hersek halkının ve liderlerinin gayretleri sonucu ulaşıldığını vurguladı.


Avrupa Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, dün Avrupa Parlamentosunun ve AB üyesi devletlerin Arnavutluk ve Bosna-Hersek'e vize uygulamasının kaldırılmasını öngören bir tasarıyı onaylayacağını söylemişti. 


Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'a vizeyi 2009 yılında kaldıran AB, Bosna-Hersek ile Arnavutluk'tan da biyometrik pasaporta geçilmesi gibi bazı teknik adımları tamamlamasını istemişti.

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