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Dünya

Bosna da Afganistan'a asker gönderiyor

28 Aralık 2009 18:17

T24- Bosna-Hersek'in 2010 yılında NATO gücü bünyesinde görev yapmak üzere Afganistan'a asker göndermeyi planladığı bildirildi.

Bosna-Hersek Savunma Bakanı Selmo Cikotiç, düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, gelecek yıl Afganistan'da NATO komutasındaki Uluslararası Destek Gücü'nde (ISAF) bir birliğe sahip olmayı umduklarını söyledi.

Cikotiç, bakanlığının, ISAF'daki Bosna birliğinin potansiyel ortakları konusunda yeni bir plan hazırlığı içinde olduğunu, birliğin 100 kadar askerden oluşmasının düşünüldüğünü kaydetti.

Bu arada yerel basında yer alan haberlerde, Afganistan'a gönderilmesi planlanan Bosna birliğinin, ISAF'daki Türk ya da Alman gücüyle birlikte görev yapabileceği belirtildi.

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