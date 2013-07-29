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Spor

Bosingwa resmen Trabzon'da

Trabzonspor, Florent Malaouda'dan sonra bir yıldız oyuncuyu daha renklerine bağladı

29 Temmuz 2013 19:20

Trabzonspor, Jose Bosingwa ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Portekizli oyuncu, 3 yıl için 5 milyon 857 bin Euro alacak.
 
Trabzonspor, Florent Malaouda'dan sonra bir yıldız oyuncuyu daha renklerine bağladı. Bordo-mavililer, QPR'dan Portekizli oyuncu Jose Bosingwa ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a gönderdiği açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Jose Bosingwa da Silva ile 3 (üç) yılık anlaşma sağlanmıştır. 2015-16 futbol sezonu sonuna kadar sürecek olan anlaşmaya göre futbolcuya, 2013-14 futbol sezonu için 2.126.000 EUR garanti ücret, 2014-15 futbol sezonu için 2.126.000 EUR garanti ücret, 2015-16 futbol sezonu için 1.605.000 EUR garanti ücret ödenecektir."

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