Bosingwa resmen Trabzon'da

Trabzonspor, Jose Bosingwa ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Portekizli oyuncu, 3 yıl için 5 milyon 857 bin Euro alacak.



Trabzonspor, Florent Malaouda'dan sonra bir yıldız oyuncuyu daha renklerine bağladı. Bordo-mavililer, QPR'dan Portekizli oyuncu Jose Bosingwa ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a gönderdiği açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Jose Bosingwa da Silva ile 3 (üç) yılık anlaşma sağlanmıştır. 2015-16 futbol sezonu sonuna kadar sürecek olan anlaşmaya göre futbolcuya, 2013-14 futbol sezonu için 2.126.000 EUR garanti ücret, 2014-15 futbol sezonu için 2.126.000 EUR garanti ücret, 2015-16 futbol sezonu için 1.605.000 EUR garanti ücret ödenecektir."