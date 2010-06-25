Bosch'tan 100. yıla özel 100 milyon euro yatırım

T24- Bursa'nın Mudanya ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü ve Bosch Grubu Türkiye Temsilcisi Hermann Butz, 2010'un Bosch için çok önemli bir yıl olduğunu söyledi.



Hermann Butz, firmalarının 1910 yılında Türkiye'ye adım attığını ve o günden bu yana ülkeye katkı vermeye çalıştığını ifade ederek, dolayısıyla 2010'da 100. yılını kutlamalarının kendileri için çok önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıdığını belirtti. Türkiye'ye 1907 yılında ilk kez arabaların geldiğini ve bundan 3 yıl sonra Bosch'un Türkiye'ye adımını attığını vurgulayan Butz, şöyle konuştu:



''Bugüne kadar işimizi ve işlerimizi istikrarlı ve düzgün şekilde geliştirdik. Türkiye'de bugüne kadar toplam 1,5 milyar euro yatırım yaptık. Yaklaşık 8 bin 300 çalışanımız var. 2009 yılında 1,4 milyar euro ciro yaptık ve 800 milyon euro ihracat rakamına ulaştık. Dolayısıyla Bosch olarak Türkiye'ye katkı sağlamaya başladık ve bu katkıya devam edeceğiz.''



Her yıl için 1 milyon euroluk yatırım

Hermann Butz, firmanın 100. yılını kutlarken önceki etkinlik ve yatırımların süreceğine değinerek, ''Bu yıl 100. yılımız, dolayısıyla 100 milyon euro'luk yatırım planlıyoruz ve bunu büyük ölçüde gerçekleştireceğiz. Türkiye'deki her yılımız için 1 milyon euroluk yatırımı sadece bir yıl içinde yapacağız'' dedi.



Bu yatırımların teknoloji yenileme, kapasite artırımı ve yeni ürünler için olacağını vurgulayan Butz, şunları kaydetti:



''Geçen yıl benzin püskürtme sistemi için 30 milyon euroluk yatırım yaptık. Yeni işçi istihdamı sağladık. Yatırımlara devam edeceğiz. İstihdamımız artıracağız. Sadece istihdam ve yatırım artmıyor, sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam edeceğiz. 2010 yılında Ulubat Gölü'ndeki projelerimiz sürecek. 100. yılımız için başka bir proje başlattık. 'Yaşam İçin Teknoloji Projesi', üniversite öğrencileri için proje. Yeni teknolojilerde çevre dostu ürünler için yarışma düzenledik. Sonuçları yakında açıklayacağız. Türkiye'deki öğrenciler çevre dostu ürünler için çok güzel fikirler ürettiler. Hayatı kolaylaştırmak için güzel projeler çıktı.''



Butz, Bosch olarak Türkiye'ye büyük önem verdiklerine işaret ederek, ''Bu ülkede 100. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'de 100 yıl daha olacağız ve bu ülkeye katkı vermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.



Hermann Butz, toplantıda gazetecilerle bir süre sohbet etti ve Bursa'nın sahip olduğu potansiyel üzerine değerlendirmelerde bulundu.