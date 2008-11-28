Bosch Fren üretime ara verdi

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, talep daralması nedeniyle kısa süreliğine üretime ara verdiğini duyurdu.



Bosch Fren'den Borsaya gönderilen yazıda, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren şirketin, global piyasalarda yaşanan olumsuzluklar ve talep daralmasından etkilendiği belirtildi.



Açıklamada, bu etkilenmeye bağlı olarak iki üretim hattında 27 Kasım 2008 ve 1 Aralık 2008 tarihleri arasında, bir hatta ise 28 Kasım 2008 ve 1 Aralık 2008 tarihleri arasında üretime ara verildiği, bu süre içerisinde ilgili personelden yıllık izni olanların yıllık ücretli izin, olmayanların ise yüzde 50 ücret ödemeli olarak izin kullanmalarına karar verildiği bildirildi.



Yazıda, mevcut piyasa koşullarının devam etmesi beklendiğinden, Aralık ayında da 19 Aralık 2008 tarihinden 5 Ocak 2009 tarihine kadar aynı şartlarda üretime ara verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

