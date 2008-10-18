Bosch-Bursa'da 'ücretsiz izin' uygulamasına karşı eylem

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ'de çalışan ve işverenin ''ekonomik kriz'' gerekçesiyle ücretsiz izin uygulaması yapmak istediği iddiasıyla eyleme başlayan işçiler, sendika ile firma yetkililerinin anlaşmaya varması üzerine eylemlerine son verdi.



Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Hermann Butz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, finans sektörünü etkileyen global krizin boyutunun dramatik bir şekilde büyüdüğünü kaydetti.



Bu durumun doğal olarak tüm dünyayı olduğu gibi otomotiv sektörünü etkilediğini ifade eden Butz, ''Tüm sektörü etkileyen bu durum da elbette Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ'nin aldığı siparişlerde azalmaya sebep olmuştur. Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ olarak bu süreçte, insan kaynaklarımız da dahil olmak üzere tüm kaynaklarımızı en etkin ve verimli kullanmak, kısa ve orta vadede çözüm odaklı önlemler almak yolunda çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. Butz, bu doğrultuda Türk Metal Sendikası ile birlikte sürdürdükleri işbirliğini, hem çalışanlar hem de şirketin geleceği adına en olumlu şekilde sonuçlandırmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



''Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın mağdur olmaması için çalışanlarımızın bazılarını teknik hizmetler, bakım, lojistik gibi destek gruplarında işler yaratarak farklı departmanlara; yeni yatırımımız olan benzinli püskürtme sistemlerine ya da bir diğer şirketimiz olan Bosch Rexroth'a kaydırma gibi çözümler üretiyoruz. Bugün alınan bir karar ile önümüzdeki haftadan itibaren, çalışanlarımızın eğitimlerle ileriye yönelik gelişimini sağlamak amacıyla, Kasım sonuna kadar her gün toplam 600 kişiye eğitim organizasyonu düzenleyeceğiz. 1910 yılından bu yana Türkiye'de faaliyetlerine aralıksız devam eden Bosch, bugüne kadar bir çok krizi çalışanlarıyla birlikte atlatmış ve bütün krizlerden güçlenerek çıkmıştır. Türkiye ve Bursa her zaman Bosch için önemli bir nokta olmuştur. Bursa'ya olan inancımız ve yatırımlarımız sürecektir.''



Sendikacıların görüşü



Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'la birlikte fabrika yöneticileriyle görüşen Genel Teşkilatlanma Sekreteri İsmail Dursun, yaptığı açıklamada, ekonomik krizin yansıması olarak, işverenin, işçilerin ücretsiz izine çıkarılmaları yönünde talepleri olduğunu söyledi. Bugün 1200-1300 civarındaki sendika üyesinin, iş çıkışında evlerine gitmeyerek fabrika bahçesinde toplandığını ifade eden Dursun, şunları kaydetti:



''Biz de sendikamız adına Genel Başkan Yardımcımız Fevrul Kavlak ile fabrikaya girerek, Bosch yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Görüşme sonucunda, üretim kaybı nedeniyle boşta kalan 600'e yakın arkadaşımızın, yılbaşına kadar birer haftalık eğitimlerle istihdam edilmesine karar verildi. Yani çalışmaya devam edecekler, ücretlerini tam alacaklar. Bunun dışında, üretim kaybı daha da artarsa, OYAK Renault ve TOFAŞ'da uygulanan yüzde 76'lık sistemi burada da uygulamaya koyacağız. Bu da, işçilerin çalışmadıkları günler için, aldıkları ücretlerin yüzde 76'sınınödenmesi anlamına geliyor.'' Dursun, görüşmenin sonuçlarını işçilere açıkladıklarını, işçilerin de olaysız bir şekilde dağıldıklarını kaydetti.

