Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde yaşayan S.Ş. (26) isimli kadın, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ş. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Hastanede tedaviye alınan S.Ş.\'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında, Çamdibi semtinde meydana geldi. Çocuğunu okula götürdükten sonra eve dönen S.Ş., ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi A.Ş.\'nin bıçaklı saldırısına uğradı. S.Ş., aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, eşi kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ameliyata alınan S.Ş.\'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.