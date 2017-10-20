Boşanmak isteyenlerin arasını devlet bulacak

Müftülere nikâh yetkisi veren düzenlemede laikliğe aykırı bir durum olmadığını savunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanmaların artık mahkemeye gitmeden “aile arabuluculuğu” kurumuna giderek uzlaştırmacı veya hakem yoluyla yapılması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İş Mahkemeleri Yasası’nın TBMM’de kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Gül, 200 binin üzerindeki dosyanın dava açılmadan arabulucuya gitmesine yönelik düzenleme yapıldığını dile getirdi. Gül, şöyle dedi:

“Vatandaşın vatandaşla, vatandaşın kamuyla, kamunun kamuyla olan uyuşmazlıklarının da mahkeme dışı yollarla çözülmesi için bir yargı paketi üzerinde çalışıyoruz. Adliyelerde herkesin önünde, özellikle aile mahremiyetini de ortadan kaldıracak şekilde mahkemelere gitmek yerine, boşanma konusunda bir dava açmadan aile arabuluculuk kurumuna giderek bu konuda mümkünse uzlaşmayı ya da sürdürülemez bir haldeyse, boşanacaklarsa da mahkemeye gitmeden kendilerinin bir uzman marifetiyle, arabulucu ya da hakem marifetiyle mahkeme psikolojisini görmeden bir aile arabuluculuğu üzerinde de çalışıyoruz.”

Dava açılmadan aile kurumunun ayakta durabilmesi için arabulucuya, hakeme gitme ve düşünme için süre verebilmeye yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Gül, arabulucuyu yaygınlaştırmaya ilişkin çalışmaların da sürdüğünü aktardı.