-Boşanmak isteyen karısını vuran kişi yakalandı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Ankara'da boşanma davası açan karısını hastanede silahla vuran kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce evlendiği ancak 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Tuğba K.'yı (26) refakatçi olarak kaldığı Onkoloji Hastanesinde silahla 6 yerinden yaraladıktan sonra kaçan Yılmaz K. bir süre saklandı. Daha sonra yanına bazı arkadaşlarını da alarak karısının sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Osman Z'nin Keçiören'deki evine gitti. Burada eve girmek isteyen zanlı, Osman Z'nin kapıyı açmaması üzerine tüfek ve tabanca ile eve ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçan Yılmaz K. polis ekipleri tarafından Keçiören'deki evinde sıkıştırıldı. Polise silah doğrultan zanlı, evinin bulunduğu bölgenin kayalık olmasından da yararlanarak evin arka penceresinden kaçtı. Yılmaz K'yı kovalayan polis ekipleri zanlıyı Dışkapı SSK Hastanesi yakınındaki bir benzincide gördü. Polisleri fark eden Yılmaz K. otomobiline binerek kaçmaya başladı. Daha sonra otomobilini bırakarak bir süre de yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kısa süreli kovalamacının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı ile arabada bulunan ve sevgilisi olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi B.G. de yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Yılmaz K'nin buradaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Karısının kendisini başka biri ile aldattığı için eşini vurduğunu belirten Yılmaz K'nin ifadesinde, ''Karım beni aldatıyordu. Onu cezalandırmak için yaptım. Namus için onu vurdum'' dediği öğrenildi. İşsiz olan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Yılmaz K, 9 Ağustos'ta kendisine boşanma davası açan 24 yaşındaki eşini, ayağına protez takılmak üzere Onkoloji Hastanesinin ortopedi servisinde tedavi altına alınan annesinin yanında refakatçi olduğu sırada silahla 6 yerinden yaralamıştı.