-Boşanmak isteyen karısını rehin aldı İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Boşanmak için dava açan ve kendisi hakkında mahkeme tarafından hakkında evinden ''Uzaklaştırma'' kararı aldıran karısını silahla rehin alan koca, Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda ikna edilerek gözaltına alındı. Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Sokakta, kendisinden boşanmak için dava açan ve aile mahkemesi tarafından evine '300 metre yaklaşmama' tedbir kararı aldıran eşi Zeliha Sarı'yı (25) takip eden Serkan Sarı (27), karısıyla konuşmak istedi. Eşi Zeliha Sarı'nın konuşma teklifini reddetmesi üzerine kızarak havaya tek el ateş eden Serkan Sarı eşini, ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla sokakta rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Serkan Sarı ile temasa geçerek, rehin aldığı eşini serbest bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan fakat olumsuz cevap alan polis ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Bu sırada elindeki tabancayı kafasına dayayan Serkan Sarı, eşi Zeliha Sarı'yı serbest bıraktı. Bir süre kafasına dayadığı silahla sokakta yürüyen Serkan Sarı'yı ikna etmek için hoparlörle seslenen polis, yaklaşık 2 saatlik bir çaba sonunda Sarı'nın silahını bırakmasını sağladı. Sarı'ya çay ikram eden polis ekipleri, olay yerine ambulans çağırdı. Ambulansla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen Serkan Sarı'ya sakinleştirici ilaç verilmesinin ardından çiftin ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.