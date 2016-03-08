Boşanmak isteyen eşinin evini bastı; 3 ölü, 2 yaralı

Yüksekova'da, boşanmak isteyen ve babasının yanına sığınan kadının kocası Hasan Kızıltaş, kayınpederinin evini basarak bir katliam gerçekleştirdi. Aile fertlerini rehin alan Kızıltaş, 1 çocuğu ile 2 baldızını öldürüp, 1 çocuğunu ve 1 baldızını da ağır yaraladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yaşar Kaplan’ın haberine göre olay, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Kızıltaş, ayrılmak isteyen eşini ikna etmek için köyde yaşayan kayınpederinin evine gitti. Kızıltaş, eşini evde bulamayınca tabancayla henüz bilinmeyen nedenle çocuklarına ve baldızlarına kurşun yağdırdı. Çocukları 2 yaşındaki Avjin ve 5 yaşındaki Arjin ile bir baldızını yaraladı.

Silah seslerini duyulması üzerine eve koşan çevredekiler, eve girip Kızıltaş'ı ikna ettikten sonra 3 yaralıyı dışarı çıkarı hastaneye götürdü. Bu sırada Hasan Kızıltaş, tabancayla tehdit ettiği 2 baldızını daha rehin aldı. Baldızların rehin alınması üzerine köylüler, olayı güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve özel hareket polisleri sevk edildi. Ev, köy korucularının desteği ile sarıldı. Bu sırada Kızıltaş, 2 baldızını da silahla yaralayınca polisler eve operasyon yaptı. Kızıltaş, sağ olarak ele geçirilirken, yaralanan 2 baldız hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasan Kızıltaş ise zırhlı araca bindirilerek köyden uzaklaştırılmak istendi. Bu sırada sırada çevrede toplananlar Kızıltaş'ı linç etmek istedi. Kızıltaş'a ulaşamayan kalabalık, zırhlı aracı taş yağmuruna tuttu.

Babasının silahından çıkan kurşunla yaralanan 5 yaşındaki Arjin yolda hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan 14 yaşındaki Şükran ile 16 yaşındaki Hediye Durmaz da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 2 yaşındaki Avjin ile Hatice Durmaz'ın ise tedavileri ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Hasan Kızıltaş'ın da emniyetteki sorgusu sürüyor.