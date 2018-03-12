Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti (2)

2,5 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Alanya\'da eşi Zehra Y.\'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Hasan Y.\'nin kadınla yaklaşık 2,5 yıl önce evlendiği, her ikisinin de ikinci evliliklerini yaptığı belirtildi. Zehra Y.\'nin birkaç ay önce şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma davası açtığı öğrenildi. Barışmak isteyen Hasan Y.\'nin birkaç kez eşinin ev ve iş yerine geldiği, Zehra Y.\'nin şikâyeti üzerine de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi. Hasan Y.\'nin bir süre önce görülen boşanma davasının duruşmasına katılmadığı da belirtildi.