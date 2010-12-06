-BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ MUĞLA (A.A) - 06.12.2010 - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen eşini silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toparlar beldesinde, Feyyat S. (57) ile eşi Hediye S. (39) tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Feyyat S, eşine silahla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Hediye S, Muğla Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, Feyyat S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hediye S'nin eşinden boşanmak istediği, olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.