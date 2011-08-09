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BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ HASTANEDE VURDU ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2011 20:36

-BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ HASTANEDE VURDU ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Ankara'da bir kişi, boşanma davası açan 24 yaşındaki eşini, annesine refakat ettiği hastanede silahla 6 yerinden vurarak yaraladı. Alınan bilgiye göre, Tuğba K. (24) 2 yıl önce evlendiği ve altı aydır ayrı yaşadığı eşi Y.K'ye (26) boşanma davası açtı. Bir yaşında kızı olan genç kadın, davadan vazgeçmesini istediğini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü eşi Y.K'den şikayetçi oldu ve savcıdan koruma istedi. Ailesinin yanında yaşayan Tuğba K, kızını ablasına bırakarak ,ayağına protez takılacak olan ve Onkoloji Hastanesinin ortopedi servisinde tedavi altına alınan annesinin yanında refakatçi olarak kalmaya başladı. Bu sırada Tuğba K'yi telefonla arayan eşi Y.K, kızını çok özlediğini ve görmek istediğini söyledi. Tuğba K. ise hastanede annesinin yanında bulunduğunu kızını ablasına bıraktığını anlattı. Bu şekilde Tuğba K'nin hastanede olduğunu öğrenen Y.K, gece, hastanenin yemekhanesinden gizlice içeriye girdi ve ortopedi servisine çıktı. Eşinin ve annesinin bulunduğu odaya giren Y.K, davadan vazgeçmesini istediği eşi ile bir süre tartıştı. Bu sırada doktorlar ve hastane çalışanları araya girerek Y.K'yı odadan çıkarmak istedi. Tartışma sırasında Y.K, yanında getirdiği tabanca ile eşi Tuğba K'ye 8-9 el ateş etti. Kurşunlardan 6'sı genç kadının bacaklarına ve kalçasına isabet etti. Olay sırasında kadının el parmaklarından biri de kurşun isabet etmesi sonucu koptu. Kopan el parmağı dikildikten sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis olayın ardından kaçan ve OSTİM'de işçi olduğu öğrenilen Y.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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