T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-  MALATYA'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü

03 Mart 2018 04:06

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-  MALATYA\'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat\'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında erkek çocukları olan Kübra ve Hakan Fırat çifti arasında, iddiaya göre kadının boşanma isteği  üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kübra Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kartuşlara el koyup, Hakan Fırat\'ı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA  MALATYA Hakan FıratKübra FıratOlayMahallesiKübraFıratHakan FıratSilahEğitimAraştırma HastanesiAcilKadınınAdli Tıp KurumuHakan FıratSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24