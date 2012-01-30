Boşanmak isteyen eşine penseyle işkence yaptı

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İsmail Akduman'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Asarcık ilçesinde oturan Dursune Alıcı, kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü 20 yıllık eşi Üstün Alıcı’yı, 2 çocuğunu da yanına alarak terk etti. Canik ilçesinde bir eve yerleşen Dursune Alıcı’nın evine önceki akşam gelen Üstün Alıcı konuşmak istediğini söyledi. Eşinden boşanma davasından vazgeçmesini ve evine dönmesini isteyen Üstün Alıcı, Dursune Alıcı’nın teklifini kabul etmemesi üzerine çılgına döndü. İddiaya göre Üstün Alıcı, eline geçirdiği penseyle eşinin kafasına birkaç kez vurdu, ardından da aynı penseyle kadının vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak eziyet etti. Dursune Alıcı’nın bağırıp yardım istemesi üzerine komşuları polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, genç kadını hastaneye kaldırdı, Üstün Alıcı ise kaçtı. Üstün Alıcı yakalandı.