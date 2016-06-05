Boşanmak isteyen eşine 6 kurşun sıkan ve "İstesem 100 kez öldürürdüm" diyen erkeğe iyi hal indirimi!

Diyarbakır’da evlilik yıldönümünde ayrı yaşadığı eşi Elif Şimşek ile barışmak için parti düzenleyen, yere ateşten yazı yazan, 45 gün sonra otomobilinde ona 6 el ateş ederek ağır yaralayan Çağıl Şimşek'e 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Çağıl Şimşek ruhsatsız silah taşımaktan da 2 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır’da 11 Kasım 2013 tarihinde evlenen 27 yaşındaki Çağıl ve 24 yaşındaki Elif Şimşek çifti bir süre sonra ayrılarak ayrı evlerde yaşamaya başladı. Bir sürücü kursunda eğitmen olan Çağıl Şimşek alışveriş merkezinde yönetici eşi Elif Şimşek ile barışmak için evlilik yıldönümü olan 11 Kasım 2015 günü parti düzenledi.

Eşinin oturduğu binanın karşısında ev kiralayan Çağıl Şimşek balkona üzerinde "Elifim çok özür dilerim. Beni affedip, 3 yıl önce bugünkü gibi evet der misin?" yazılı pankart astı.

Telefonla balkona çağırdığı eşine evin terasından bir demet çiçek indiren Çağıl Şimşek yola ateşle "Seni seviyorum Elifim" yazdı. Eşini barışmaya ikna etmek için havai fişek patlatan ve konfeti atan Çağıl Şimşek evden inen Elif Şimşek'in parmağına yüzük takarak, limuzin ile yemeğe götürdü.

25 kez suç duyurusunda bulundu

Gazetecilerin önünde yapılan şov ardından çiftin arasında kısa süre sonra yeniden sorunlar başladı. Elif Şimşke evi terk ederek ailesinin yanına yerleşti. Şiddet gördüğü gerekçesiyle 25 kez eşi hakkında suç duyurusunda bulunan Elif Şimşek bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle işinden olunca, bir kozmetik firmasında çalışmaya başladı.

Çağıl Şimşek ise barışma şovundan 45 gün sonra, takip ettiği eşine aracında tabanca ile ateş ederek onu ağır yaraladı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Elif Şimşek tedavi altına alınırken, olaydan bir hafta sonra polise teslim olan Çağıl Şimşek tutuklandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Çağıl Şimşek'in 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 14-23 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

"İstesem 100 defa öldürürdüm"

Çağıl Şimşek, yargılandığı Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, olay günü eşini başka bir erkeğin arabasında gördüğünü belirterek, "Bana ’Kiminle yatıp kalktığım seni ilgilendirmez’ dedi. Cama korkutma amaçlı birkaç el ateş ettim. İstesem 100 defa öldürürdüm. Kendisini o erkekle aynı arabada gördüğümde öldürebilirdim. Korkutmak için ateş ettim" dedi.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Çağıl Şimşek mağdur Elif Şimşek ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Çağıl Ş., amacının yaralamak bile olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme Çağıl Şimşek'i 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan mahkeme Çağıl Şimşek'in cezasını 18 yıla indirdi. Ayrıca eylemin haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme cezanın 13 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını 'iyi hal' sebebi sayan mahkeme, Çağıl Şimşek'in cezasını 11 yıl 3 aya düşürdü. Çağıl Şimşek'e 'Ruhsatsız silah taşımak’ suçundan bir indirim uygulamadan 2 yıl hapis ve 65 gün karşılığı 3 bin 500 lira adli para cezası verildiği açıklandı.

Eşinin ağır yaraladığı Elif Şimşek kısa süre önce Çağıl Şimşek'ten şiddet gördüğü için 25 kez suç duyurusunda bulunduğunu her seferinde ifadesi alınıp serbest bırakıldığını belirtirken şunları söylemişti:

"Şiddetin boyutu boğazımı sıkıp beni öldürmeye teşebbüs etmeye kadar gelmişti. Olay günü kurşunların vücuduma girişini hissediyordum. 1.5 yıllık boşanma süreci, karakolluk olmak, bıçakla, silahla karşılaşmak, adamın seni bir gün kıstırıp öldüreceği düşüncesiyle yaşamak çok zor. Ceza kesinleştikten sonra mı bir şey yapacak korkusu yaşıyorum. Mahkemede karar verileceği gün aslında yine bana bir ömür biçilecekmiş gibi hissediyorum. Orada kaç yıl ceza alırsa ben onu ömür olarak görüyorum. Mahkemenin bana ömür biçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu adam caydırıcı ceza almazsa, bir daha öldürmeye teşebbüs edecek potansiyelde biri. İndirim uygulanırsa bana çok az bir ömür biçilmiş olacak. Ben indirim almayacağına yürekten inanıyorum."