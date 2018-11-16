Boşanmak istemediği kocasını 'FETÖ'cü diyerek tutuklattı!

Boşanmak istemeyen kadın, “Eşim FETÖ üyesi” diye iftira attı. 6 ay tutuklu kalan koca, boşanma davası açtı. Kadın bu kez de “Beni aldatıyor” diyerek 350 bin lira tazminat istedi. Çifti boşayan mahkeme, kadının tüm taleplerini reddetti.

İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen işadamı eşine tuzak kurup "FETÖ'cü" diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık 3 bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.

Yeni Asır’ın haberine göre Buca ilçesinde oturan Gülcan A. görücü usulü tanıştığı market zinciri sahibi olan Rüstem A. ile 2016 yılında evlendi. 4 ay evli kalan çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başladı. Evi terk eden Rüstem A. boşanmak davası açmak için soluğu avukatı Metin İnan'ın yanında aldı. Eşinin kendisinden boşanacağını öğrenen Gülcan A. da iddiaya göre bir plan hazırlayarak eşi ile oturdukları eve Fetullah Gülen'in kitaplarını, dergilerini ve bir de örgüt üyelerinde bulunan 'F' serisi dolar bulamayınca 'E' serisi 1 ABD dolarını koyup, polise eşinin ‘FETÖ’ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kalan işadamı Rüstem A. ihbarcının boşanmaya yanaşmayan eşi Gülcan A. olduğunu ve kendisine iftira attığını kanıtlayarak cezaevinden çıktı.