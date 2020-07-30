Boşanmak istediği eşini "barışmak istiyorum" dedikten sonra öldürdü; ailesine "cesedinizi alın" mesajı verdi

İstanbul Büyükçekmece'de Sami Aslan isimli kişi, şiddet gördüğü için boşanmak isteyen eşi Derya Aslan'ı barışmak istediğini söyleyerek, boş bir araziye götürüp öldürdü. Saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı. Ölen genç kadının ablası, "Daha öldüreceğim 2 kişi var diye bizi tehdit ediyor" şeklinde konuştu.



15 yıllık evliliği boyunca eşi Sami Aslan'dan şiddet gören Derya Aslan, şiddet sona ermeyince boşanmaya kesin karar verdi ve ailesinin yanına taşındı.

'Barışalım' diye götürdü, başından vurarak öldürdü

Otomobiliyle dün akşam eşinin yaşadığı eve gelen 33 yaşındaki Sami Aslan, barışmak istediğini söyledi. Hem konuşmak hem de çocuklarını görmek isteyen kadın, boşanmak istediği eşiyle birlikte evden ayrıldı. Sami Aslan, eşini Büyükçekmece'de boş bir araziye götürdü. Burada genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdü, daha sonra da olay yerinden kaçtı.

"Gelin cesedinizi alın"

Sami Aslan daha sonra kadının ağabeyini arayarak "Gelin cesedinizi alın" dedi. Büyük şok yaşayan aile durumu polise haber verdi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu noktaya giderek incelemelerde bulundu.

"Soruyorum, suçu kadın olmak mı?"

Gözyaşları içinde katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı, "Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor? Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı, suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor?" diye konuştu.

''Çocukları için gitti, ölüm haberi geldi''

Genç kadının annesi Müşerref Akın ise, "15 senedir bu derdi çekiyoruz. Çocuklarımı tehdit ediyordu. Perişan olduk. Çocukların hatırı için 'gideyim' dedi. Giydirdim, güzelce eline verdim. Çocukları için gitti, ölüm haberi geldi. 'Bir defa çocuklarıma sarılayım' dedi. 'Bir gece çocuklarımın yanında kalayım o bana yeter' dedi" diye konuştu.



Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.