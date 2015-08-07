Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kızımı benzin döküp yakmak istemişti!

Balıkesir'de, boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Rabia Aydın'ın babası Sezai Alkan, damadı Yaşar Aydın'ın Ramazan Bayramı öncesinde eşini benzin dökerek yakmak istediğini, bunun üzerine durumdan haberdar olan Jandarma'nın, kızını ve torunlarından birini ailesinin evine getirdiğini söyledi.

Kızının cenazesini Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alan baba Sezai Alkan, kızının evlendikten itibaren damadının şiddetine maruz kaldığını söyleyerek, "Kızım ayrılmak istiyordu. En son Ramazan Bayramı'nda kızımı benzin döküp yakmak istemiş. Bize haber verince jandarmaya başvurduk. Jandarma çocuklardan birini ve kızımı evden alarak Soma'nın Cenkyeri Mahallesi'ndeki evime getirdi" dedi. Bu arada, katil zanlısı Yaşar Aydın'ın yakalanması için Balıkesir ve bölgedeki illerde güvenlik güçleri alarma geçti.

Şiddete maruz kaldığı için eşinden boşanmak isteyen Rabia Aydın, ailesinin oturduğu Manisa'nın Soma ilçesine gitti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yaşar Aydın'a da 3 ay evden uzaklaşma cezası verildi.

Boşanmak istemediğini belirten Yaşar Aydın, son olarak dün, Soma'nın Cenkyeri Mahallesi'ne gitti. Rabia Aydın'ı ikna eden Yaşar Aydın, Bursa'ya gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra iddiaya göre; çift arasında yine tartışma çıktı. Balıkesir-Kepsut arasındaki yolda Yaşar Aydın, bıçağı çıkartarak Rabia Aydın'ı 30 ayrı yerinden bıçakladı. Saldırganın araçtan attığı Rabia Aydın'ı kanlar içinde gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. 112 Acil Servis Ambulansı ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, savcılık incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işleminden sonra Rabia Aydın'ın cenazesi babası Sezai Alkan tarafından teslim alındı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan acılı baba şunları kaydetti:

"Damadım, yaklaşık sekiz sene evvel kızımı kaçırarak evlendi. Evlendiği günden itibaren kızıma şiddet uyguluyordu. Kızımın iki çocuğu oldu. Şiddetin dozu artınca kızım boşanmak istedi. Son olarak Ramazan Bayramı'nda kızımı benzin döküp yakmak istemiş. Bize haber verince jandarmaya başvurduk. Jandarma ekipleri, çocuklardan birini ve kızımı evden alarak Soma'nın Cenkyeri Mahallesi'ndeki evime getirdi. Dün eşim ve ben çalışmaya gittikten sonra eve gelmiş. Çocuk ve kızımı alıp gitmiş. Torunumu Büyükorhan'ın Piribeyler köyündeki akrabalarına bıraktıktan sonra olay olmuş. Nasıl götürdüğünü bilemiyorum. Yaptığı bir vahşet bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istiyorum. Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu."

