Boşanma oranları artıyor; evlenme yaşı yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 2019 verilerine göre boşanma oranları bir önceki yıla göre arttı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından ‘2021 Aile Yılı’ tanıtım toplantısında konuşan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018-2019 yılı evlenme ve boşanma verilerini paylaştı.

Eroğlu'nun paylaştığı verilere göre 2018’de 554 bin 389 çift evlenirken aynı yıl 143 bin 573 kişi boşandı. 2019’da ise evlenenlerin sayısı 541 bin 424, boşananların sayısı 155 bin 147 oldu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından ‘2021 Aile Yılı’ tanıtım toplantısında konuşan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, erkek ve kadınlarda evlenme yaşının da yükseldiğini söyledi.

Eroğlu, TÜİK verilerine göre Türkiye’de evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 25, erkeklerde ise 28’e yükseldiğine dikkat çekti.

Mevcut toplayla ilgili Eroğlu, “Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millette ayakta kalır. Özellikle ABD’de boşanma oranı yüzde 60 fakat buna gülmemiz lazım bizde de durum o kadar parlak değil. TÜİK verilerine göre 2018’de 554 bin 389 çift evlenmiş aynı yıl 143 bin 573 kişi boşanmış. Boşanmadan ayrı yaşayanları da katarsak rakam yükseliyor yani rakam yüzde yaklaşık 26 gibi oluyor, bu korkunç bir rakam. 2019’da ise evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan kişi sayısı 155 bin 147 kişi yüzde 29 oranında artış var. ABD, Avrupa böyle diyoruz, ama Türkiye’de de oranlar neredeyse 3’te bir oranına yükselmiş” dedi.