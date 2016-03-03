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Boşanma hızının en yüksek olduğu il Antalya; açılan dava sayısında İstanbul ilk sırada

2014 yılında boşanmaların yüzde 39,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,8’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti

03 Mart 2016 23:45

Hülya Karabağlı

Türkiye’de boşanmanın nedenleri ve çözüm yolları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinden verilen bilgiler, 2014 yılında açılan boşanma davalarında yüzde 29’luk artış olduğunu gösterdi. Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nın sunuma göre, 2014 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 2,87 ile Antalya, Antalya’yı binde 2,72 ile İzmir, binde 2,53 ile Muğla izliyor. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,11 ile Hakkari,  Hakkari’yi binde 0,21 ile Şırnak, binde 0,22 ile Bitlis izliyor.   

Adalet Bakanlığı Adli Sicil Daire Başkanlığı’nın sunumuna göre, 2014 yılında açılan boşanma davalarına bakıldığında, İstanbul 44 bin 469 dava ile ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Konya, Kocaeli ve Gaziantep izledi.  En az boşanma davası açılan 10 il ise sırasıyla Hakkari, Bayburt, Ardahan, Bitlis, Gümüşhane, Siirt, Şırnak, Muş, Tunceli ve Bingöl oldu.

 2014 yılında boşanmaların yüzde 39,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,8’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil Daire Başkanı Hâkim Figen Benek, komisyondaki şu değerlendirmeleri yaptı:

"Açılan boşanma davalarının nedenine göre oransal dağılımına baktığımızda, ilk sırada evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanmaların yer aldığını görüyoruz, yüzde 53,3’le 1’inci sırada. 2’nci sırada evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ama anlaşmalı boşanmaların yer aldığını görüyoruz, yüzde 43,6 oranla.

Diğer boşanma nedenleri olan; akıl hastalığı, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni gibi nedenlerin yüzde 0,1’lik oranla son sıralarda yer aldığını görüyoruz."

 

 

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