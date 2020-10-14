Boşanma davasında tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı!

Kayseri'de Ercan T. eşinin açtığı davada B.A. isimli bir kadını tanık olarak gösterdi. Eşi Sibel T. ise B.A'nın eşi M.A'yı tanık olarak gösterdi. Tanıklık yapmaması için darbedilen M.A, "Benim eşimin Ercan ile ilişkisi var" dedi.



Kayseri'de Ercan T. ve eşi Sibel T'nin Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülecek boşanma davasının ikinci duruşmasında taraflar biraraya geldi.

Hürriyet'in haberine göre M.A, tanıklıktan çekilmesi için Ercan T. ve kardeşleri tarafından tehdit edildi. Gerilim, dakikalar içinde büyüdü. Av. Arık araya girince yüzüne darbe aldı.



Olaydan hemen sonra polisler üç kardeş ile Ercan T.'ın patronunu Halit Ş. gözaltına aldı. Şüphelilerden Adnan T. (43), Recep T. (36) ve Halit Ş. (49) 'kasten yaralama ve kamu görevlisine görevini yaptırmama' suçlaması ile tutuklandı.

"Benim eşim ile Ercan T'nin ilişkisi var"

Olaya ilişkin hazır emniyet fezlekesi ise boşanma davasının ilginç ayrıntılar içerdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda Kayseri'deki ünlü bir restoranın da sahibi olan Halit Şener emniyet ifadesinde şunları söyledi: "M.A'ya, 'Neden yalancı şahitlik yapıyorsun. Ayıp değil mi salonda sana yemin ettirecekler' dedim. Bu esnada, yanımıza gelen Adnan T, M.A'ya 'Sen benim kardeşimi tanımadan neden iftira atıyorsun.

Kardeşim, sabah işine akşam evine gelen bir insandır' dedi. M.A. da Adnan'a hitaben, 'Benim eşim ile Ercan T'nin ilişkisi var' diye söyledi. Adnan da sesini yükselterek 'Yalan söyleyerek terbiyesizlik yapma' dedi. Bu esnada avukat Mahmut Seydi Arık koşarak yanımıza geldi."

"Benim de birtakım delillerim var"

Ercan T. ise M.A.'nın eşi ile ilişkisi olduğu yönündeki sözlerine ilişkin, "Böyle bir şeyi niye söyledi bilmiyorum. Bu onun karakterini gösterir. M.A. eşimin tanığı. Eşi B.A. ise benim tanığım. Benim de bir takım delillerim, tanıklarım var. Bunlar da zamanı gelindiğinde mahkemeye sunulur" dedi.