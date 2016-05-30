Boşanma davası süren eşini öldürdü!

Manisa'dan Eskişehir’e gelen 28 yaşındaki Ümit Bulut, boşanma davalarının sürdüğü eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut’u tabancayla vurdu. Ümit Bulut, Gizem Bulut’un sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ramazan Aktar’ı da çalıştığı kahvenin önünde tabancayla vurdu. Gizem Bulut olay yerinde öldü, ağır yaralanan Ramazan Aktar hastaneye kaldırıldı. Otomobille kaçmak isteyen Ümit Bulut’u polisler kent çıkışında yakaladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, eşi Ümit Bulut ile yaklaşık 5 aydır boşanma davaları süren Gizem Bulut, oturduğu Manisa’dan 2 ay önce sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Aktar’la birlikte Eskişehir’e geldi. Ramazan Aktar ile Gizem Bulut Eskişehir’in Çamlıca Mahallesi’nde kiraladıkları bir apartman dairesinde kalmaya başladı. Ramazan Aktar da aynı mahalledeki bir kahvede garson olarak işe girdi.

Manisa’dan kiraladığı 07 KGB 49 plakalı otomobille bugün Eskişehir’e gelen Ümit Bulut, eşi Gizem Bulut’un oturduğu Çamlıca Mahallesi Arık Sokak’taki evine gitti. Ümit Bulut, kapıyı açar açmaz Gizem Bulut’un başına tabancayla ateş etti. Kapıyı kapatıp evden çıkan Ümit Bulut daha sonra evin yakınındaki Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi’nde Ramazan Aktar’ın çalıştığı kahvenin önüne gitti. Ümit Bulut, dışarı çıkan Ramazan Aktar’ı başından ve karnından vurup kaçtı. Aktar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kiralık otomobille kaçan Ümit Bulut’u polisler Seyitgazi yolu Kalabak Suyu Domul Tesisleri yakınında yakaladı. Olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alınan Ümit Bulut, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ölen Gizem Bulut’un cesedinin otopsi için ESOGÜ Hastanesi morguna kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.