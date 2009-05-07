Boşanma davası İtalyan medyasını ikiye böldü

Berlusconi’ye ‘aldattığı için’ boşanma davası açan eşi Veronica’ya muhalif basın sahip çıkıyor. Yandaş medya ise, “Bir zamanlar sen de şov kızıydın” diyerek eşinin çıplak pozlarını yayımladı



Ülkenin en büyük medya patronu da olan Başbakan Silvio Berlusconi’ye yakın olan sağcı gazeteler, boşanma davasında Başbakan’ın tarafında yer alıp eşi Veronica’nın “bir hanımefendiye yakışmayan hareketlerde bulunduğunu iddia ediyor.



Yıllardan beri Berlusconi’ye muhalif olan solcu basın ise, onu kadınları bir meta olarak görmekle suçlayıp, Veronica’ya hak veriyor. Bu ”Medya savaşı“ özellikle Berlusconi’nin kardeşi Paolo Berlusconi’nin sahibi olduğu Il Giornale ve hissesi bulunan Libero gazeteleri ile, La Repubblica gazeteleri arasında yaşanıyor.



Boşanma davasında Berlusconi’yi bir kurban olarak gösteren Libero, Veronica’ya 30 yıl önce çekilen üstsüz fotoğrafıyla karşılık verdi. Gazete, ”Kocana kızmaya hakkın yok. Bir zamanlar sen de şov kızıydın“ diye yazdı.



Veronica dostu gazete



Berlusconi yanlısı gazetelerde ”Erkek tarafını“ koruyan yazılar çıkarken, ”Kız tarafının“ gazetelerinden La Repubblica Berlusconi’yi ”Zavallı“ olarak nitelendirdi ve Veronica’ya ”Berlusconi’ye tazminat davası aç“ diye fikir verdi.



‘Malzeme olmasından üzgünüm’



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de İtalyan Devlet Televizyonu’nu RAI’nin birinci kanalına ‘prime time’da çıkıp suçlamaları yanıtladı. Berlusconi, ”Bir evliliğin bitmesinden, meselenin gazetelere malzeme olmasından dolayı da üzgünüm“ dedi.



İddialara 'iftira' yanıtı



Boşanma davası açan eşi Veronica’nın ileri sürdüğü iddiaları da ”iftira“ olarak niteledi. Berlusconi, “Dört İtalyandan üçü beni destekliyor. Bunlar iftiraya dayalı bir kampanyadan başka bir şey değil“ dedi.



Berlusconi, Napoli’de 18 yaşındaki Naomi Letizia’nın doğum günü partisine katılmasını eleştirmesi konusunda ise şöyle konuştu:

“Bu bir yalan. O kızın babası beni randevu talebi için aramıştı. Eşimi çok seven bir insanım.“ Son ankette İtalyanların yüzde 38’i Berlusconi’yi, yüzde 34’ü Veronica’yı destekliyor





