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Boşanma davaları süren eşini kolundan bıçakladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, boşanmak üzere olduğu eşi, 42 yaşındaki Ercan B

29 Ağustos 2017 16:27

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, boşanmak üzere olduğu eşi, 42 yaşındaki Ercan B.\'yi sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla gören 41 yaşındaki N.B., çantasından çıkardığı bıçakla kolundan yaraladı. Yaralanan Ercan B., eşiyle boğuşurken elindeki bıçağı almayı başardı. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ercan B., hastaneye kaldırıldı, N.B. ise gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 09.15 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. N.B., boşanma davası süren, 2 çocuğunun babası eşi Ercan B.\'yi sokakta başka bir kadınla yürürken gördü. Dış cephe kaplama işi yapan eşine tepki gösteren N.B., daha sonra çantasından çıkardığı bıçakla saldırdı. Kolundan yaralanan Ercan B., boşanma davaları süren eşinin elindeki bıçağı aldı. Sokak ortasındaki bu olay, bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Çevrede bulunanlar  yaralanan Ercan B.\'ye yardım etmeye çalıştı. N.B. ise bir sandalyeye oturup, eşi ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadına tepki göstermeye devam etti. Ercan B., sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinden ayrılan N.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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