Boşanma aşamasındaki kadını ateşli silah ile sırtından vurarak katletti

Aydın'ın Söke ilçesinde Zehra Çiçek'i (37), boşanma aşamasında olduğu Mehmet Çiçek (53) tarafından tabancayla vuruldu. Zehra Çiçek, sırtına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Çiçek ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Mehmet Çiçek ile boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çiçek arasında evde tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Mehmet Çiçek tabanca ile Zehra Çiçek'e ateş etti. Kurşunlardan 4'ü kaçmaya çalışan kadının sırtına isabet etti. Silah sesinini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadını sırtından vuran Mehmet Çiçek ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte gözaltın alındı.