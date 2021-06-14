Boşanma aşamasındaki eşini vurup felç olmasına neden olan ve cezasında indirim uygulanan Emre Aşkın, cezaevinden tehditlerini sürdürüyor

Gaziosmanpaşa'da 5 yıl önce kendisini tabancayla vurarak felç olmasına neden olan boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşkın'a verilen 29 yıl hapis cezasının 23 yıla indirilmesine tepki gösteren Handan Aşkın (35), “Beni, 'Rahat etmesin kaldığım, işi tamamlarım’ diyerek, tehdit ediyor. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum, o korkuyla hep yaşıyorum” diye konuştu.



Bir markette çalışan Handan aşkın, uzun süre işe girmeyen 11 yıllık eşi Emre Aşkın'a 2016 yılında boşanma davası açıp, ayrı eve taşındı. 2 çocuk annesi Handan Aşkın, ağabeyi Sedat Sevin ile birlikte kalan eşyalarını almak için İstanbul Gaziosmanpaşa’daki, eşinin yaşadığı eve gitti. 2 kardeş eşyaları toplarken Emre Aşkın tepki gösterdi. Çıkan tartışma sırasında Emre Aşkın, kurşun yağdırdı. İki kardeş ağır yaralandı. Tedaviye alınan kardeşlerden Handan Aşkın, hala vücudunda olan mermi nedeniyle felç kaldı.

Yargıtay kararı bozdu, Emre Aşkın'ın cezası indirildi

Emre Aşkın'a ise İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Karar temyiz edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, verilen cezayı fazla bularak, ‘makul’ ceza verilmesi için kararı bozdu. Bozma kararı üzerine yeniden görülen davada, Emre Aşkın, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Bir gün ayağa kalkacağıma inanıyorum"

Karara isyan eden Handan Aşkın, “Eşim tarafından vurularak ben felç kaldım, abim de büyük operasyon geçirdi. Beş yıldır hukuki mücadelem devam ediyor. Bir yandan sağlığıma odaklanıyorum, sağlığım için çabalıyorum. Doktorlar olumlu ya da olumsuz bir şey söylemiyor. Tabi ki de ben mücadeleme devam ediyorum, bir gün ayağa kalkacağıma inanarak hareket ediyorum. Bir gün bir şey olacak umuduyla yaşıyorum ama beş yıldır halen bir kıpırdama ya da bir his yok” diye konuştu.

"İndirim kararını duyunca kasıldığım için bacağım kırıldı"

Felç olmasına neden olan Emre Aşkın'a 5 yıl indirim yapılmasına tepki gösteren Handan Aşkın, "Bu beni inanılmaz yaraladı. Bu kararı hastanede tedavi olurken duyduğum da aşırı kasılma yaşadım, o kasılma karşısında bacağım kırıldı. Çok zor ve kötü günler yaşıyorum. Acı içerisindeyim, adalet istiyorum. Kendime yetemiyorum, çocuklarıma yetemiyorum, hayata küsemiyorum” dedi.

"Tekrar çıkar diye korkuyorum, o korkuyu hep yaşıyorum"

Handan Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beni vurduktan sonra yere düştüm ve ellerimle onunla boğuştum, ağzıma dayadı silahı, tetiğe de bastı ama içinde mermi kalmamış, mucize gibi bir kurtuluş oldu. Ceza indirimi, iyi hal indirimi almasını istemiyorum, tekrardan çıkarsa aynı şeyi, tekrar yapar. Arkadaşları aracılığıyla beni tehdit etmiş, ‘Rahat etmesin kaldığım, işi tamamlarım bir firarıma bakar’ demiş. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum, o korkuyu hep yaşıyorum.” (DHA)