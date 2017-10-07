Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde (AİBÜ) bölüm sekreteri olan olan 39 yaşındaki Özgür Yıldız, boşanma aşamasında olduğu eşi 35 yaşındaki Gonca Yıldız\'ı bıçaklayarak öldürüp, aynı bıçağı kalbine saplayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Yaşamkent Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 çocuk sahibi Gonca ve Özgür Yıldız çifti, geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verip, evlerini ayırdı. AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Sekreteri olan Özgür Yıldız, dün Aile Mahkemesi\'ndeki boşanma duruşmasının ardından bugün konuşmak için Gonca Yıldız\'ın evine gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Yıldız, eşi Gonca\'yı bıçakladıktan sonra, aynı bıçağı kalbine sapladı.

Gonca Yıldız, ağır yaralı halde telefonla akrabasını arayarak eşinin kendisini bıçakladığını söyledi. Akrabasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki eve mutfak balkonundan giren polisler kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Yıldız çiftinin öldüğü belirlendi.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Gonca Yıldız ile Özgür Yıldız\'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nin morguna kaldırıldı. 15 yaşında bir kız ve 1.5 yaşında bir erkek çocukları olan çiftin uzun süredir ayrı yaşadıkları belirtildi.

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